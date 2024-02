"The Voice 2024" : Marco Léna chante "I'll never love again" de Lady Gaga - Vidéo

La seconde soirée des auditions à l'aveugle de la 13ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Marco Léna. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour son audition à l'aveugle, Marco Léna chante "I'll never love again" de Lady Gaga.

Chanteur autodidacte depuis son plus jeune âge, Marco a toujours eu l’impression d’être en décalage avec sa vie.

Arrivé trop tôt ou trop tard pour être révélé au grand public, ce « chanteur d’orchestre » à la voix exceptionnelle aimant les morceaux qui « envoient », voit en The Voice la possibilité que les planètes s’alignent enfin pour lui et qu’il devienne aux yeux de tous beaucoup plus qu’un « chanteur de bal ».

