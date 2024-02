"The Voice" : Iris chante "Bad to the bone" de George Thorogood & The Destroyers - Vidéo

La 3ème soirée des auditions à l'aveugle de la 13ème saison de "The Voice" débute sur TF1 avec Iris. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Iris chante "Bad to the bone" de George Thorogood & The Destroyers pour son audition à l'aveugle.

Iris a baigné dans la musique depuis son plus jeune âge. Et c’est à Londres, en Angleterre, qu’elle a décidé de poser ses valises pour tenter la grande aventure, espérer vivre de sa passion et être reconnue comme auteur compositeur.

Mais c’est sur sa terre natale qu’elle compte défendre son univers et son identité en tant qu’artiste ! Son truc à elle, c’est la scène !

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 24 février 2024 sur TF1