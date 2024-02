"The Voice" : Shanys chante "Je suis malade" de Serge Lama - Vidéo

La 3ème soirée des auditions à l'aveugle de la 13ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Shanys. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Shanys chante "Je suis malade" de Serge Lama pour son audition à l'aveugle.

Une voix puissante avec un grain voilé, une émotion à fleur de peau, une force d’interprétation ancrée dans sa génération. Avec Shanys chaque mot est pesé, vécu et transmis avec passion et sincérité.

Cette jeune coiffeuse de 22 ans provenant du 93 a toujours baigné dans l’univers artistique et chanter est sa manière à elle de s’exprimer : elle chante quand elle va bien, quand elle va mal et même quand elle n’a plus de voix !

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 24 février 2024 sur TF1