"The Voice" : Rhéa chante "I will survive" de Gloria Gaynor - Vidéo

La 3ème soirée des auditions à l'aveugle de la 13ème saison de "The Voice" se termine sur TF1 avec Rhéa. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour son audition à l'aveugle, Rhéa chante "I will survive" de Gloria Gaynor.

Grande gueule stylée avec ses créoles crantées et ses lunettes de motardes, celle qui se rêvait maître de conférence en philosophie, a eu un gros passage à vide suite à une rupture amoureuse. Incapable de travailler, elle s’adonne au chant comme thérapie. C’est la révélation !

Un an après, elle fait The Voice et rêve de s’engager dans la musique. Pour celle qui a été moquée pour sa voix grave et rauque depuis l’enfance, c’est une sacrée revanche.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 24 février 2024 sur TF1