"The Voice" : Ambre Ever chante "La grenade" de Clara Luciani - Vidéo

La 4ème soirée des auditions à l'aveugle de la 13ème saison de "The Voice" débute sur TF1 avec Ambre Ever. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour son audition à l'aveugle, Ambre Ever chante "La grenade" de Clara Luciani.

Ambre est lycéenne. Elle chante depuis l’âge de 3 ans. Elle a commencé le piano à 11 ans. Elle vient tout juste de commencer les cours de chant. Elle a très peu d’expérience de la scène même si elle a déjà chanté sur un bateau de croisière ou en première partie d’artiste.

Elle a toujours voulu passer le casting de The Voice. Elle considère que le programme peut même l’aider à trouver son style musical. Une bonne partie de sa famille vit à la Réunion et la soutient à fond (sa maman est originaire de La Réunion). Ambre vit avec sa mère et ne voit plus son papa.

Son plan B en dehors de la musique : hôtesse de l’air. Elle sait ce qu’elle veut et elle est pleine d’aplomb.

