"The Voice" : Carla chante "Je te promets" de Johnny Hallyday - Vidéo

La 4ème soirée des auditions à l'aveugle de la 13ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Carla. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour son audition à l'aveugle, Carla chante "Je te promets" de Johnny Hallyday.

Malgré son jeune âge, Carla a déjà beaucoup voyagé pour ses études. Après avoir grandi en Angleterre, aux USA, et étudié dans diverses écoles internationales, elle a suivi un cursus en Bosnie, avant de commencer le Music British Institute à Berlin.

Elle considère la musique comme la thérapie qui l’aide à se sentir bien, à oublier angoisses et anxiétés de l’adolescence. Elle considère que la musique – ce refuge – a changé sa vie.

Elle aurait pu se présenter aux castings de The Voice avant 2023 mais elle a attendu d’être plus forte techniquement. Elle compose aussi des chansons, et elle aimerait bien pour elle, un public plus grand que sa famille ou les petits bars dans lesquels elle joue parfois.

