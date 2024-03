"The Voice" : Doui chante "Goodbye my lover" de James Blunt - Vidéo

La 4ème soirée des auditions à l'aveugle de la 13ème saison de "The Voice" se termine sur TF1 avec Doui. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Doui chante "Goodbye my lover" de James Blunt pour son audition à l'aveugle.

Doui a quitté sa Sicile natale et son travail dans le milieu de la mode pour pouvoir se consacrer entièrement à sa passion pour la musique. Autodidacte et passionné, Doui n’aurait jamais pensé pouvoir participer à l’aventure The Voice.

Même s’il n’a pas, selon lui, une grande technique vocale, il sait faire passer des émotions avec son cœur et son timbre singulier mêlant force et fragilité.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 2 mars 2024 sur TF1