La 6ème et avant-dernière soirée des auditions à l'aveugle de la 13ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Marie Flamme. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Marie Flamme chante "Sacrifice", un chant viking pour son audition à l'aveugle.

Marie Flamme est une passionnée de musique et de chant mais pas seulement. Après avoir chanté dans des chorales, à l’église, pris des cours de violoncelle et même un passage dans un groupe de métal, elle se passionne pour les chants médiévaux car c'est une grande fan d'histoire, de légendes et mythologies.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 16 mars 2024 sur TF1