"The Voice" : Léon chante "Before you go" de Lewis Capaldi - Vidéo

La 6ème et avant-dernière soirée des auditions à l'aveugle de la 13ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Léon. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour son audition à l'aveugle, Léon chante "Before you go" de Lewis Capaldi.

Après une blessure qui l’a immobilisé durant plusieurs mois, Léon se découvre une passion pour la guitare puis le chant. Ce jeune papa vigneron et restaurateur a décidé de franchir un cap avec The Voice, poussé par ses proches fans de sa voix folk aux timbres americana et soul...

Etant très proche de son père qu’il a perdu il y a quelques années et avec lequel il entretenait pourtant des rapports compliqués, Léon a décidé de faire The Voice « pour le rendre fier une dernière fois ».

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 16 mars 2024 sur TF1