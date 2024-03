"The Voice" : Sandra chante "River deep, mountain High" de Ike et Tina Turner - Vidéo

La 7ème et dernière soirée des auditions à l'aveugle de la 13ème saison de "The Voice" débute sur TF1 avec Sandra. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Sandra chante "River deep, mountain High" de Ike et Tina Turner pour son audition à l'aveugle.

Sandra est banquière. La musique a toujours été un rêve pour elle, ses proches lui ont toujours dit d'avoir un métier "classique".

En avril dernier, elle participe à son 1er concours de chant et on l’encourage à passer les castings. A partir de ce moment-là, elle remet toute sa vie en question et lorsqu'elle est de retour à son travail, sa première réflexion est : qu’est-ce que je fais la ?

The Voice est un rêve pour elle. Si ça marche, elle serait prête à tout quitter. Son frère taxi fait écouter sa sœur a ses clients, c’est son premier fan. Elle est maman d’une fille de 6 ans.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 30 mars 2024 sur TF1