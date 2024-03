"The Voice" : Alexis Cartier chante "Now we are free" de Hans Zimmer - Vidéo

La 7ème et dernière soirée des auditions à l'aveugle de la 13ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Alexis Cartier. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour son audition à l'aveugle, Alexis Cartier chante "Now we are free" de Hans Zimmer.

La jeunesse d’Alexis a été bercée par la compétition de cyclisme. Les victoires, les chutes et les blessures, il connait. Et c’est maintenant à travers la musique qu’il veut explorer ses limites.

Coqueluche des réseaux sociaux avec ses covers à la sensibilité épique, il espère toucher du bout des doigts son rêve grâce à The Voice, de vivre de la musique.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 30 mars 2024 sur TF1