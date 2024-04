"The Voice" : Rouslann et Gabriel Lobao chantent "Love me, please love me" de Michel Polnareff en Battle - Vidéo

La première soirée des Battles de "The Voice" saison 13 se poursuit sur TF1 avec deux talents de la Team Mika : Rouslann et Gabriel Lobao. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Deux nouveaux talents de la Team Mika. Rouslann face à Gabriel Lobao. Ensemble, ils vont chanter un titre de Michel Polnareff : "Love me, please love me".

Rouslann avait fait se retourner les 5 fauteuils avec sa reprise de "Je suis venu te dire que je m'en vais" de Serge Gainsbourg lors des auditions à l'aveugle.

Quant à Gabriel Lobao, on se souvient tous de sa reprise du titre de Mika : "Over my shoulder".

Qui remportera cette première battle dans l'équipe de Mika ? Rouslann ou Gabriel Lobao ?

Extrait de "The Voice", les Battles du samedi 6 avril 2024 sur TF1.