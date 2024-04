"The Voice" : Ugo Cicoletta et Mickaël Jiminy chantent "L'odeur de l'essence" d'Orelsan en Battle - Vidéo

La première soirée des Battles de "The Voice" saison 13 se poursuit sur TF1 avec deux talents de la Team Bigflo et Oli : Ugo Cicoletta et Michaël Jiminy. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Deux premiers talents de la Team Bigflo et Oli. Deux rappeurs aux talents multiples : Ugo Cicoletta face à Mickaël Jiminy. Ensemble, ils vont interpréter : "L'odeur de l'essence", un titre d'Orelsan. Mickaël Jiminy avait fait se retourner les 4 fauteuils avec un titre de NF : "Leave me alone". Ugo, quant à lui, n'avait séduit que les beaux frères Bigflo et Oli avec sa reprise rap du titre de Brel : "Ces gens-là". Qui remportera cette première battle dans l'équipe de Bigflo et Oli ? Ugo Cicoletta ou Mickaël Jiminy ? Extrait de "The Voice", les Battles du samedi 6 avril 2024 sur TF1.

