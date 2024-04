The Voice - Gwendal White et Julien Kela chantent "It's oh so quiet" de Björk en Battle - Vidéo

La seconde soirée des Battles de la 13ème saison de "The Voice" débute sur TF1 avec deux talents de l'équipe Vianney : Gwendal White et Julien Kela. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Gwendal White et Julien Kela chantent "It's oh so quiet"de Björk pour cette deuxième soirée des battles dans l'équipe de Vianney.

Dans la vie, Gwendal White est agent de sécurité, Mais sur scène, il se dévoile. Lors des auditions à l'aveugle, sa reprise de "I put a spell on you" de Screamin' Jay' Hawkins avait impressionné Vianney.

Quant à Julien Kela, avait mis d'accord les 5 coachs avec "A song for you" de Donny Hathaway.

Qui de Gwendal White ou Julien Kela gagnera sa battle ?

Extrait de "The Voice", les Battles du samedi 13 avril 2024 sur TF1.