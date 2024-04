La seconde soirée des Battles de la 13ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec deux talents de l'équipe Bigflo et Oli : Vernis Rouge et Clément Serra. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Dernière battle de la soirée pour Bigflo et Oli. Elle oppose Vernis Rouge à Clément. Ensemble, ils vont chanter un titre d'Anne Sylvestre : "Les gens qui doutent". Bigflo et Oli vont-ils douter pour choisir le talent qui ira aux cross battles ? Extrait de "The Voice", les Battles du samedi 13 avril 2024 sur TF1.

