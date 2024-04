La seconde soirée des Battles de la 13ème saison de "The Voice" se termine sur TF1 avec deux talents de l'équipe Zazie : Clément et Morpho. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Clément face à Morpho. Voici l'affiche de la dernière battle de la soirée.

Zazie va devoir choisir entre ces deux talents sur un titre de Keane : "Somewhere only we know".

Qui de Clément ou Morpho gagnera sa place pour les cross battles ?

Extrait de "The Voice", les Battles du samedi 13 avril 2024 sur TF1.