La 3ème et dernière soirée des Battles de "The Voice" saison 13 débute sur TF1 avec deux talents de la Team Bigflo et Oli : Manon et Adnaé. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Ce soir, pour cette dernière soirée des battles de la saison, Manon et Adnaé chantent "Cécile, ma fille" de Claude Nougaro. Les deux talents de la Team Bigflo et Oli ont pu travailler leur titre avec Nej en coaching. Qui de Manon ou Adnaé gagnera sa place pour les cross-battles ? Extrait de "The Voice", les Battles du samedi 20 avril 2024 sur TF1.

