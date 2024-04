The Voice - Sahteene et Chiara Santamaria chantent "Russian roulette" de Rihanna en Battle (vidéo)

La 3ème et dernière soirée des Battles de "The Voice" saison 13 se poursuit sur TF1 avec deux talents de la Team Bigflo et Oli : Sahteene et Chiara Santamaria. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Nouvelle battle dans l'équipe Bigflo et Oli. Elle oppose Sahteene à Chiara Santamaria. Chiara a été le dernier talent à se présenter aux auditions à l'aveugle de la saison. La Team de Bigflo et Oli était au complet, mais les deux frères ont eu un coup de cœur pour cette voix délicate et sa reprise de "Bad Boy" d'Yseult. Satheene les avait surpris avec sa reprise de "No surprises" de Radiohead. C'était lors de la deuxième soirée des auditions à l'aveugle en février dernier. Ce soir, elles vont chanter "Russian roulette" de Rihanna. Qui gagnera sa place pour les cross battles ? Extrait de "The Voice", les Battles du samedi 20 avril 2024 sur TF1.

L'actualité TV • Newsletter

Pour ne rien louper...

Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.

Veuillez activer le javascript sur cette page pour pouvoir valider le formulaire