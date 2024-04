Désignée face à Aprile, Iris monte sur la scène de "The Voice" pour sa Cross Battle. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

La deuxième Cross Battle de la soirée oppose Iris de la Team Bigflo et Oli à Aprile de la Team Vianney.

Iris s'engage en premier dans l'arène avec un titre de Simon and Garfunkel : "The sound of silence".

Souvenez-vous, Iris avait gagné sa battle qui l'opposait à Elidjha sur un titre de Dua Lipa : "Houdini".

Qui d'Iris ou Aprile, le public va-t-il choisir ?

Extrait de "The Voice", les Cross Battles du samedi 27 avril 2024 sur TF1.