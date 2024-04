The Voice - Gwendal White chante "Allumer le feu" de Johnny Hallyday (video)

Désigné face à Hamid, Gwendal monte sur la scène de "The Voice" pour sa Cross Battle. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

La troisème Cross Battle de la soirée oppose Hamid de la Team Zazie à Gwendal White de la Team Vianney.

C'est au tour de Gwendal White. Il va chanter un titre de Johnny Hallyday : "Allumer le feu".

Gwendal White, une des valeurs sûres de la saison dans la Team Vianney avait gagné sa place grâce à une prestation incroyable lors des battles sur un titre de Björk : "It's oh so quiet".

Qui de Hamid ou Gwendal White, continuera l'aventure The Voice ?

Extrait de "The Voice", les Cross Battles du samedi 27 avril 2024 sur TF1.