Désigné face à Gabriel Lobao, Morpho monte sur la scène de "The Voice" pour sa Cross Battle. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Première Cross Battle de la soirée, Gabriel Lobao de la Team Mika face à Morpho de la Team Zazie.

Talent Emblématique de la Team Zazie, Morpho avait gagné sa place avec sa battle face à Clément sur un titre de Keane : "Somewhere only we know".

Ce soir, il va chanter un titre de William Sheller : "Un homme heureux".

Qui de Gabriel Lobao ou Morpho va gagner sa cross battle ?

Extrait de "The Voice", les Cross Battles du samedi 4 mai 2024 sur TF1.