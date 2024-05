Désigné face à Maeva, Julien Kela monte sur la scène de "The Voice" pour sa Cross Battle. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Sixième battle de la soirée. Elle oppose Julien Kela de la Team Zazie à Maeva de la Team Vianney.

Julien Kela, magnifique voix dans la Team Zazie a décidé d'interpréter un titre de Lewis Capaldi : "Wish you the best".

On espère le meilleur pour ce talent à la voix puissante. Mais saura-t-il séduire le public ?

Extrait de "The Voice", les Cross Battles du samedi 4 mai 2024 sur TF1.