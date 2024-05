Replay The Voice - Gabriel Lobao chante "Lettre à France" de Michel Polnareff en demi-finale (vidéo)

Gabriel Lobao, demi-finaliste de Mika monte sur la scène de "The Voice" dans cette demi-finale de la saison 13. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Première équipe à se présenter ce soir lors de la demi-finale de The Voice : la Team Mika. Le coach présente deux talents sortis des super cross battles : Clément, que Mika a sauvé lors des battles et Gabriel Lobao.

Après Clément qui vient d'interpréter "Skyfall", un titre d'Adele, c'est au tour de Gabriel Lobao de monter sur la scène de the Voice.

Gabriel Lobao, talent solide qui avait impressionné les coachs lors des auditions à l'aveugle avec une reprise impressionnante d'un titre de Mika.

Ce soir, pour sa demi-finale, il a choisi un titre de Michel Polnareff : "Lettre à France". Une prise de risque limitée quand on connait la tessiture de voix de Gabriel.

On rappelle le système de vote. Celui du public représente 80 % des voix, celui d'un jury composé de quatre anciens talents de "The Voice" : Jérémy Frérot, Anne Sila, Abi Bernadoth et Aurélien Vivos représente 20 % des voix (5% chacun).

Extrait de "The Voice", la demi-finale du samedi 18 mai 2024 sur TF1.