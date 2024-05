Replay The Voice - Odem chante "Que je t'aime" de Johnny Hallyday en demi-finale (vidéo)

Odem, demi-finaliste de Vianney monte sur la scène de "The Voice" dans cette demi-finale de la saison 13. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Le coach présente deux talents sortis des super cross battles : Odem et Baptiste Sartoria.

Premier talent à se présenter, Odem. il est corse et possède un destin lié avec l'émission. En effet, en 2017, il s'était présenté, mais aucun fauteuil ne s'était retourné. Odem a alors suivi les conseils des coachs. Il a travaillé, beaucoup. Il est revenu, le 21 février dernier. avec un titre magnifique "Habibi" de Tamino. Depuis, Odem a gravi les étapes.

Il est ce soir en demi-finale. Il va chanter un titre de Johnny Hallyday : "Que je t'aime".

On rappelle le système de vote. Celui du public représente 80 % des voix, celui d'un jury composé de quatre anciens talents de "The Voice" : Jérémy Frérot, Anne Sila, Abi Bernadoth et Aurélien Vivos représente 20 % des voix (5% chacun).

Extrait de "The Voice", la demi-finale du samedi 18 mai 2024 sur TF1.