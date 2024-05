Replay The Voice - Baptiste Sartoria chante "Chanter" de Florent Pagny en demi-finale (vidéo)

Baptiste Sartoria, demi-finaliste de Vianney monte sur la scène de "The Voice" dans cette demi-finale de la saison 13. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Le coach présente deux talents sortis des super cross battles : Odem et Baptiste Sartoria.

Second talent à se présenter, Baptiste Sartoria. Baptiste est un ancien sportif de haut niveau et étudiant à HEC Montréal. Il prend une année de césure pour se lancer dans la musique. Et ça lui réussit. Lors des auditions à l'aveugle, sa reprise de Dalida : "Mourir sur scène" avait séduit les quatre coachs. Depuis c'est un sans faute pour Baptiste.

Ce soir, pour sa demi-finale, il va chanter un titre de Florent Pagny : "Chanter".

On rappelle le système de vote. Celui du public représente 80 % des voix, celui d'un jury composé de quatre anciens talents de "The Voice" : Jérémy Frérot, Anne Sila, Abi Bernadoth et Aurélien Vivos représente 20 % des voix (5% chacun).

Extrait de "The Voice", la demi-finale du samedi 18 mai 2024 sur TF1.