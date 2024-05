Replay The Voice - Odem, Baptiste Sartoria et Vianney chantent "Un autre monde" de Téléphone (vidéo)

Moment de partage dans cette demi-finale de "The Voice" sur TF1 : Odem, Baptiste Sartoria et Vianney montent ensemble sur scène. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Deuxième équipe à se présenter ce soir lors de la demi-finale de The Voice : La Team Vianney.

Après Odem qui a interprété "Que je t'aime" de Johnny Hallyday et Baptiste Sartoria et sa reprise du titre de Florent Pagny "Chanter", on retrouve le trio Odem, Baptiste Sartoria et Vianney.

Ensemble, ils chantent un titre du groupe de rock français mythique des années 80, Téléphone : "Un autre monde".

Qui d'Odem ou Baptiste Sartoria va gagner sa place en finale ?

Extrait de "The Voice", la demi-finale du samedi 18 mai 2024 sur TF1.