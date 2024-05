Replay The Voice - Lize chante "Puisque tu pars" de Jean-Jacques Goldman en demi-finale (vidéo)

Lize, demi-finaliste de Zazie monte sur la scène de "The Voice" dans cette demi-finale de la saison 13. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Troisième équipe à se présenter ce soir lors de la demi-finale de The Voice : La Team Zazie. Ce soir, la coach présente deux talents sortis des super cross battles : Lize et Alphonse.

Premier talent à se présenter, Lize. Une voix à la fois douce et hypnotique. Jenifer, lors des super cross battles l'avait parfaitement défini. Au départ, petite voix fluette sympa, elle prend du coffre pour nous mettre une claque musicale. Souvenez-vous ! Ses reprises de "I love you" d'Yseult et "Je t'aime" de Lara Fabian avait littéralement scotché les coachs.

Ce soir, pour sa demi-finale, elle a choisi un titre de Jean-Jacques Goldman : "Puisque tu pars". On peut parier que son talent d'interprétation ne laissera pas le public insensible.

On rappelle le système de vote. Celui du public représente 80 % des voix, celui d'un jury composé de quatre anciens talents de "The Voice" : Jérémy Frérot, Anne Sila, Abi Bernadoth et Aurélien Vivos représente 20 % des voix (5% chacun).

Extrait de "The Voice", la demi-finale du samedi 18 mai 2024 sur TF1.