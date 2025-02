Replay "The Voice" : Teona chante "Halo" de Beyoncé (vidéo)

La première soirée des auditions à l'aveugle de la 14ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Teona. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Teona est le deuxième talent de la saison de The Voice 2025 à se présenter. Elle chante un titre de Beyoncé : "Halo".

Teona est âgée de 42 ans. Elle vient de Tbilissi en Géorgie. Teona est chanteuse et comédienne.

Après une carrière dans la comédie musicale et des rôles phares tels que celui d’Esmeralda dans Notre Dame de Paris, elle compte enfin réaliser son rêve français en participant à The Voice France et ainsi toucher le cœur et l’âme du public et des coachs !

Teona est également la voix du personnage d’Emily de la série Emily in Paris dans la version géorgienne.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 1er février 2025 sur TF1.