Replay "The Voice" : Aidan Rohr chante "Somewhere over the rainbow" de Judy Garland (vidéo)

La première soirée des auditions à l'aveugle de la 14ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Aidan Rohr. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

On a découvert Aiden Rohr, il y a quelques jours, en avant-première sur TF1+. Il interprète ce soir pour son audition à l'aveugle "Somewhere over the rainbow" de Judy Garland.

D’une mère française et d’un père américain, Aiden a décidé de quitter sa Floride natale pour s’installer à Paris. Afin de suivre sa passion, il devient musicien et chanteur de rue dans Paris et rencontre un grand succès auprès des passants.

Après avoir conquis touristes aux quatre coins de la capitale française, cet autodidacte est prêt à relever un nouveau défi : conquérir le public de The Voice.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 1er février 2025 sur TF1.