Replay "The Voice" : Roxane chante "Fallin" d'Alicia Keys (vidéo)

La première soirée des auditions à l'aveugle de la 14ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Roxane. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Roxane chante ce soir "Fallin" d'Alicia Keys pour son audition à l'aveugle.

Roxane est âgée de 22 ans. elle habite Paris. Etudiante en master 2 de finance, Elle a surtout, une passion pour la musique depuis son plus jeune âge.

Cette jeune femme compétitrice et talentueuse rêve de The Voice depuis son enfance. Elle a eu l’opportunité et la chance de voyager pour sa passion et de se former à la comédie musicale dans la ville de New York.

Après son passage dans cette ville mythique, c’est sur la scène de The Voice que Roxane se dévoile à nous aujourd’hui.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 1er février 2025 sur TF1.