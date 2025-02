Replay "The Voice" : Lisa Steinway chante "How deep is your love" de PJ Morton (vidéo)

La seconde soirée des auditions à l'aveugle de la 14ème saison de "The Voice" débute sur TF1 avec Lisa Steinway. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Premier talent à se présenter ce soir, Lisa Steinway. Elle interprête "How deep is your love" de JP Morton.

Une voix soul qui ne laisse personne indifférent. Cette jeune pianiste et bassiste rêve de conquérir l’Amérique depuis toujours ! Guitare, piano ou basse, aucun de ces instruments n’a de secret pour elle.

Issue d’une famille de chanteurs, elle rentre très jeune au conservatoire de musique de Toulouse ou elle développe son goût pour la soul, le jazz et les musiques actuelles. Elle a fait ses premières armes en tant que chanteuse lors de croisières en Floride.

Revenue de son périple américain, c’est sur la scène de The Voice qu’elle compte séduire le cœur des coachs.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 8 février 2025 sur TF1.