Replay "The Voice" : Mega chante "Je te promets" de Johnny Hallyday (vidéo)

La seconde soirée des auditions à l'aveugle de la 14ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec le retour de Mega. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Mega revient ce soir (il a bénéficié du buzz de la second chance de Vianney la semaine dernière) avec un titre français, comme lui avait demandé Vianney. Il va interpréter "Je te promets" de Johnny Hallyday.

Du haut de ses 23 ans, Mega est un jeune créateur de contenu musical Breton. Passionné par la musique depuis l'âge de 4 ans, il a quitté un travail difficile en usine dans l'agroalimentaire il y a 2 ans pour se consacrer à sa véritable vocation qu’est la musique. Grâce aux réseaux sociaux, il a connu un premier succès sur TikTok, ce qui lui a permis de commencer à préparer son premier album.

Aujourd'hui, il voit sa participation à The Voice comme une chance de prouver qu'il est la relève de la chanson française. Avec un style unique qui mélange reggae, rap et émotions, Mega aspire à aller le plus loin possible dans l'émission pour partager sa passion et son message.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 8 février 2025 sur TF1.