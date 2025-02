Replay "The Voice" : Cassilda chante "Beautiful things" de Benson Boone (vidéo)

La seconde soirée des auditions à l'aveugle de la 14ème saison de "The Voice" se termine sur TF1 avec Cassilda. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Cassilda est danseuse mais son rêve est de devenir chanteuse. Ce soir, elle va interpréter un titre de Benson Boone : "Beautiful Things".

Après un parcours au Conservatoire de Bordeaux et une formation pluridisciplinaire à Paris, elle se lance dans l'aventure de The Voice. Elle gagne aujourd’hui sa vie grâce à ses représentations de danse, mais aimerait basculer complétement vers le chant et la musique.

Ayant grandi avec la danse dès l'âge de 3 ans et découvrant son amour pour la musique à l'adolescence, elle est aujourd'hui prête à réaliser son rêve de petite fille : se produire sur les plus grandes scènes françaises

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 8 février 2025 sur TF1.