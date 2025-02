Replay "The Voice" : Jessica chante "Mon amour" de Slimane (vidéo)

La troisième soirée des auditions à l'aveugle de la 14ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Jessica. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Le rêve de petite fille de Jessica est d'être chanteuse. Ce soir, elle va chanter "Mon amour" de Slimane pour son audition à l'aveugle.

Aujourd'hui, elle est agent territorial spécialisé en école maternelle, elle passe ses journées auprès de jeunes enfants qui n’ont de cesse que de lui demander de chanter. Un rêve d’enfance qui devient réalité aujourd’hui pour cette jeune femme de la côte d’Azur qui rêve de grandeur.

Sensible et fragile, Jessica espère conquérir le cœur des Français avec une voix douce et forte à la fois qui a déjà convaincu les enfants de la ville de Cagnes-sur-Mer.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 15 février 2025 sur TF1.