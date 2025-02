Replay "The Voice" : Lolly Wish chante "Bad romance" de Lady Gaga (vidéo)

La troisième soirée des auditions à l'aveugle de la 14ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Lolly Wish. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Lolly Wish est chanteuse de cabaret. Ce soir, la show girl venue de Namur en Belgique présente une version très personnelle de "Bad Romance" de Lady Gaga.

Cette artiste se caractérise par sa personnalité iconique, qui ne peut être qu’un atout dans sa vie d’artiste. Après avoir parcouru les scènes des plus grands cabarets, dont un rôle de maîtresse de cérémonie au Crazy Horse, c’est sur la scène de The Voice que Lolly Wish débarque pour se lancer un nouveau défi.

Elle souhaite explorer des facettes de sa personnalité libre et féministe tout en luttant contre les diktats des codes imposés par les idées sur la féminité et la place de la femme.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 15 février 2025 sur TF1.