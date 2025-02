Replay "The Voice" : Marion BB chante "Creep" de Radiohead (vidéo)

La troisième soirée des auditions à l'aveugle de la 14ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Marion BB. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Ce soir, Marion BB chante "Creep" de Radiohead pour son audition à l'aveugle.

Membre d’un groupe de rock, mais aussi d’un groupe de folk, cette artiste unique nous dévoile aujourd’hui ses forces et ses faiblesses.

Diagnostiquée hypersensible dès son plus jeune âge, avec, au passage, un parcours scolaire semé d’embûches qui ne lui correspondait pas, Marion BB n’avait pas les meilleures clés pour trouver sa place. C’est par le biais de la musique, de la composition et du chant qu’elle a trouvé une raison d’exister !

C’est en se produisant sur la scène de The Voice que Marion BB aimerait montrer qui elle est, de sa sensibilité à sa robustesse. À 35 ans, elle embrasse l’expérience The Voice comme une revanche sur la vie et montre qu’être hypersensible peut être un super pouvoir !

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 15 février 2025 sur TF1.