Replay "The Voice" : Philippe Campion chante "Take my breath away" de Berlin (vidéo)

La troisième soirée des auditions à l'aveugle de la 14ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Philippe Campion. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Ce soir, Philippe Campion chante un titre de Berlin : "Take My Breath Away" pour son audition à l'aveugle.

Philippe aurait pu avoir une grande carrière en tant que forain, comme sa famille, connue et reconnue. Pourtant, c’est la musique qui l’a toujours animé.

Après avoir fait des rencontres qui lui ont permis de sortir un album chez un grand label, c’est avec plus de sérénité qu’il aborde ce nouveau tournant dans sa carrière : il sent qu’il n’a pas encore tout donné et que le grand public ne le connaît pas encore.

C’est donc avec détermination que Philippe tente l’aventure The Voice, qu’il voit comme l’opportunité qu’il attendait pour faire connaître sa musique.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 15 février 2025 sur TF1.