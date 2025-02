Replay "The Voice" : Levon chante "Evidemment" de France Gall (vidéo)

La quatrième soirée des auditions à l'aveugle de la 14ème saison de "The Voice" débute sur TF1 avec Levon. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Premier talent à se présenter ce soir devant les coachs : Levon. Il vient de Marseille. Il a choisi un titre de France Gall : "Evidemment".

Levon se définit comme 100% français, 100% arménien, c’est également de cette façon que se décrivait Aznavour.

A 30 ans, et après des années en tant que danseur et musicien au sein d’une troupe traditionnelle arménienne, c’est en tant que chanteur qu’il a envie désormais d’être reconnu, et il compte sur The Voice pour que son rêve se réalise.

