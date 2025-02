Replay "The Voice" : Emilio Amico chante "Cambodia" de Kim Wilde (vidéo)

La quatrième soirée des auditions à l'aveugle de la 14ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Emilio Amico. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Emilio chante ce soir "Cambodia" de Kim Wilde pour son audition à l'aveugle.

Emilio a 24 ans et vit à Bruxelles, en Belgique, où il est étudiant en deuxième année de management du tourisme.

Originaire de Sicile, il a grandi en Belgique dans un environnement familial très musical. Ses parents chantaient souvent ensemble, et sa passion pour la musique a été nourrie dès son plus jeune âge, notamment grâce à son père, musicien, qui jouait du piano. A ses 12 ans, le père d’Emilio est emporté par la maladie, la musique devient alors le lien et l’héritage qui le connecte à son père.

Après avoir tenté sa chance à The Voice Belgique, c’est aujourd’hui plus mature et prêt à affronter la compétition qu’Emilio se présente à The Voice France.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 22 février 2025 sur TF1.