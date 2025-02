Replay "The Voice" : Miranda Grace chante "Dis-moi que tu m'aimes" de Zaho de Sagazan (video)

La quatrième soirée des auditions à l'aveugle de la 14ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Miranda Grace. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

"Dis-moi que tu m'aimes", voici la jolie déclaration de Miranda Grace à sa passion pour le chant. Ce titre de Zaho de Sagazan va vous emporter ce soir.

A 23 ans, cette jeune australienne, qui a grandi en France, s’est découvert une passion inattendue pour l’enseignement du piano et du chant. Après un passage au conservatoire de Limoges, Miranda Grace a développé ses capacités auprès d’un coach vocal.

Née d’un père anglais et d’une mère néo-zélandaise, la France est devenue son pays de cœur, celui où elle a grandi. Imprégnée des goûts musicaux de ses parents, ils ont forgé sa personnalité et son identité musicale.

Malgré son succès et son épanouissement en tant que professeur de chant, l’artiste qui sommeille en elle a envie d’éclore et de se révéler au grand jour. The Voice pourrait être le tournant artistique dont elle a besoin pour se dévoiler !

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 22 février 2025 sur TF1.