Replay "The Voice" : Lorette chante "Le chanteur malheureux" de Claude François (vidéo)

La quatrième soirée des auditions à l'aveugle de la 14ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Lorette. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Lorette a 18 ans. Elle est parisienne. Le talent a choisi un titre de Claude François : "Le chanteur malheureux".

Originaire de Chalon-sur-Saône, elle est désormais installée à Paris pour ses études en Information et Communication, pour peut-être devenir journaliste, son plan de secours. Son plan de vie principal, son rêve depuis toujours, c’est de devenir chanteuse.

Baignant dans la musique depuis l'enfance, elle s’accompagne au piano et au ukulélé pour écrire ses propres chansons. Passionnée de voyage et d’humanitaire, elle a eu l’occasion de faire plusieurs voyages en Afrique, mais également un tour de l’Europe en camping-car avec toute sa famille pendant plusieurs mois.

Après avoir tenté le casting de The Voice Kids, Lorette revient sur The Voice pour honorer une promesse faite à sa mère et réaliser son rêve d’enfance.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 22 février 2025 sur TF1.