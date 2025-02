Replay "The Voice" : Charlie Rayon chante "All by myself" de Céline Dion (vidéo)

La quatrième soirée des auditions à l'aveugle de la 14ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Charlie Rayon. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

C'est au tour de Charlie Rayon de se présenter devant les coachs avec un titre de Céline Dion : "All by myself".

Charlie a 32 ans. Artiste, elle s'est fait connaître grâce à son duo "Charlie & Stylien", qu’elle forme avec son compagnon, mêlant humour et musique, ainsi que par ses prestations sur scène et à la radio.

En 2024, elle a rejoint la tournée "500 Voix pour Queen" avec la responsabilité d’animer les représentations, rôle qu’elle prendra également par la suite pour la tournée estivale de The Voice. C’est grâce à cette tournée que Charlie décide enfin de relever le défi de participer à The Voice.

Solaire et pétillante, elle souhaite aujourd’hui se dévoiler sur scène grâce à ses capacités vocales, plutôt que ses qualités d’humoriste.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 22 février 2025 sur TF1.