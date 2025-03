Replay "The Voice" : Kilonga chante "Gimme love" de Sia (vidéo)

La cinquième soirée des auditions à l'aveugle de la 14ème saison de "The Voice" débute sur TF1 avec Kilonga. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Premier talent de cette soirée des auditions à l'aveugle de The Voice 2025, on découvre Kilonga. Elle chante "Gimme me love" de Sia.

Après avoir vu son rêve de danseuse professionnelle s’envoler à la suite de nombreuses blessures, Kilonga s’est réfugiée dans la musique. Avec une mère musicienne, elle a baigné dans l’univers de la musique depuis sa naissance. Elle exprime ses pensées au travers de sa musique et apprécie le fait de faire ressentir des émotions aux autres grâce à sa musique.

De groupe en groupe, elle veut aujourd’hui s’affirmer comme une artiste solo, et c’est grâce à l’audition de la tournée de The Voice sur laquelle elle s’est retrouvée un peu par hasard que son rêve va peut-être devenir réalité.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 1er mars 2025 sur TF1.