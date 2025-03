Replay "The Voice" : Elliot chante "Mr Sandman" de The Chordettes (vidéo)

La cinquième soirée des auditions à l'aveugle de la 14ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Elliot. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Nouveau talent de ce cinquième prime des auditions à l'aveugle de la saison 2025 de The Voice, Elliot. Il a choisi une chanson du groupe The Chordettes : "Mister sandman".

Elliot a 21 ans, est un jeune étudiant en licence d'anglais, il a découvert sa passion pour le chant à l'âge de 10 ans en interprétant "Titanium" de Sia avec une copine à la récré.

Après un parcours marqué par des défis, dont une mue difficile qui lui a fait arrêter le chant pendant quelques années et une malformation des cordes vocales, il a retrouvé sa voix et sa confiance en lui grâce à une année passée en école de chant. Elliot rêve de performer sur la scène de Bercy et de devenir un grand artiste.

Il participe à The Voice pour partager sa passion, se prouver à lui-même qu'il a sa place dans le milieu musical et lancer sa carrière. Il attend le signal qui lui permettra de mettre de côté ses études pour poursuivre ses rêves sans craintes. La musique, son plan A, les études, son plan B.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 1er mars 2025 sur TF1.