Replay "The Voice" : Mickaël Kruz chante "L'hymne à l'amour" d'Edith Piaf (vidéo)

La cinquième soirée des auditions à l'aveugle de la 14ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Mickaël Kruz. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Nouveau talent de la cinquième soirée des auditions à l'aveugle de la saison The Voice 2025 : Mickaël Kruz. Il reprend "L'hymne à l'amour" d'Edith Piaf.

Mickaël a 42 ans. C'est un chanteur et directeur artistique pour une chaîne de restaurants internationale. Il navigue entre Dubaï et Saint-Raphaël pour des raisons professionnelles.

Après un début de carrière compliqué dans la musique, il a surmonté son manque de confiance en lui pour s'imposer dans l'événementiel. Aujourd'hui, après 20 ans de carrière, il souhaite revenir à l'essence de son art : chanter.

En participant à The Voice, Mickaël voit cette audition comme un défi personnel pour retrouver sa place. Passionné et perfectionniste, il est prêt à se dépasser et à reconnecter avec ce qui le fait vibrer depuis toujours.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 1er mars 2025 sur TF1.