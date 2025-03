Replay "The Voice" : Théo Bellanca chante "Baby, let's play house" d'Elvis Presley (vidéo)

La cinquième soirée des auditions à l'aveugle de la 14ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Théo Bellanca. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Théo Bellanca est fan d'Elvis Presley. Ce soir, pour cette cinquième soirée des auditions à l'aveugle de The Voice 2025, il reprend "Baby, let's play house" du King.

En hommage à son idole, il a créé un spectacle « Elvis Next Generation » qu’il fait découvrir à travers la France. Elvis, c’est un modèle de voix, mais aussi d’ambition, et la porte d’entrée menant à ses rêves les plus fous. Il prend plaisir à faire découvrir ce style musical aux nouvelles générations, tout en ravivant les souvenirs de jeunesse des anciennes.

Sans vouloir l’imiter, Théo s’inspire beaucoup de son artiste favori pour s’élever en tant qu’artiste complet. Il rêve de faire de la scène avec un jour ses chansons à lui, mais à la dimension Elvis !

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 1er mars 2025 sur TF1.