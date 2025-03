Replay "The Voice" : Tanaë chante "Training season" de Dua Lipa (vidéo)

La cinquième soirée des auditions à l'aveugle de la 14ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Tanaë. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Ce soir, Tanaé, nouveau talent à se présenter pour cette cinquième soirée des auditions à l'aveugle de la saison 2025, a choisi "Training season" de Dua Lipa.

Tanaé a 27 ans. Elle est originaire de Liège en Belgique, a toujours eu la musique comme échappatoire et moyen d'expression. Après un début de carrière prometteur dans les festivals belges et la sortie d'un album en 2019, sa trajectoire s'est brusquement arrêtée avec la pandémie et d’une équipe toxique. Durant cette pause, elle fait un blocage avec la musique et ne chante plus pendant 2 ans. Elle se réoriente vers un master en graphisme.

Après deux ans loin de la scène, Tanaë décide de renouer avec son amour pour le chant et de se lancer dans une nouvelle aventure en participant à The Voice, pour enfin retrouver sa voix et reprendre sa place.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 1er mars 2025 sur TF1.