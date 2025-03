Replay "The Voice" : Franck chante "Les yeux de ma mère" d'Arno (vidéo)

La cinquième soirée des auditions à l'aveugle de la 14ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Franck. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Nouveau talent de cette cinquième soirée des auditions à l'aveugle de The Voice 2025 : Franck.

Il a 36 ans et vient de Marseille. Après un passage en tant qu’animateur de centres de vacances, il a tout arrêté pour se lancer sérieusement dans la musique. Entre ses saisons en tant qu’animateur, il a eu le courage de se produire dans la rue devant les passants, le laissant sujet aux critiques et jugements des autres.

En ce moment, il s’occupe principalement de trouver les endroits les plus intéressants pour se produire en ville. Grâce à cette expérience, Franck a pris en assurance et s’est ouvert au regard des autres. En étant une personne simple dans la vie de tous les jours, il a su se faire remarquer par sa bienveillance et son authenticité.

C’est aujourd’hui avec ces armes en poches que Franck fait un grand saut dans le vide pour se présenter au public de The Voice et tenter de gagner en visibilité.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 1er mars 2025 sur TF1.