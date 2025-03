Replay "The Voice" : Dixye chante "Si" de Zaz (vidéo)

La cinquième soirée des auditions à l'aveugle de la 14ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Dixye. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Nouveau talent à tenter sa chance avec une chanson des coachs, Dixye, 25 ans, a choisi un titre de Zaz : "Si".

Après un passage au conservatoire de musique, Dixye a directement su quelle était sa destinée. Jeune femme sportive et compétitrice, elle a une tête bien pleine qui aurait pu continuer à faire des études de droit, mais grâce à l’encouragement de ses proches, la passion pour la musique a été plus forte et elle a décidé de tout faire pour en vivre.

Elle commence à chanter dans des bars, des restaurants, ou dans la rue afin de financer ses cours dans une école de chant réputée du sud de la France.

Aujourd’hui, c’est avec une envie de réussir et une niaque digne des plus grandes compétitions sportives que Dixye amorce son plan : celui de réussir, et The Voice semble être le parfait tremplin dans sa quête.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 1er mars 2025 sur TF1.