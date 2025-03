Replay "The Voice" : Bry chante "Lose control" de Teddy Swims (vidéo)

La sixième soirée des auditions à l'aveugle de la 14ème saison de "The Voice" débute sur TF1 avec Bry. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Premier talent de ce sixième prime Bry. Il a choisi un titre de Teddy Swims : "Lose control".

Bry a 24 ans. Il est chanteur et coach vocal. À 70% chanteur et à 30% coach, il a débuté la musique dès l'enfance. Il s’est formé au travers des concours, des groupes de gospel auxquels il a appartenu, et de sa présence sur les réseaux sociaux, où il partage ses reprises et compositions.

En participant à The Voice, Bry voit une opportunité de se dépasser et de franchir un cap décisif dans sa carrière musicale.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 8 mars 2025 sur TF1.